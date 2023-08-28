Молодых Мария Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Молодых Иван Иванов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Карлова Анна Иванова
Отец ребёнка: Молодых Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.08.1886
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Молодых Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.12.1895
Отец ребёнка: Молодых Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молодых Иван Иванов
Смерть
Неизвестно