Молодых Мария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодых Мария Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Молодых Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Карлова Анна Иванова

Отец ребёнка: Молодых Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Молодых Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.12.1895

Сын: Молодых Николай Иванов

Отец ребёнка: Молодых Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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