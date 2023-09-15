Словицка-Шуба (Словицка) Халина Кристина Борисовна
Место рождения
Дата рождения18.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1946
Отец: Словицки Борис Владимирович
Мать: Словицка Хелена
Halina Słowicka
Бракосочетание
06.03.1971
Муж: Шуба Людвик
Ludwik Szuba, Halina Słowicka-Szuba
Рождение ребёнка
20.09.1971
Сын: Шуба Гжегож
Отец ребёнка: Шуба Людвик
Gregorz Szuba
Рождение ребёнка
30.04.1973
Дочь: Шуба Малгожата
Отец ребёнка: Шуба Людвик
Malgorzata Szuba
Рождение ребёнка
01.09.1978
Сын: Шуба Марцин
Отец ребёнка: Шуба Людвик
Marcin Szuba
Рождение ребёнка
12.08.1981
Дочь: Шуба Магдалена
Отец ребёнка: Шуба Людвик
Magdalena Szuba
Рождение ребёнка
25.04.1987
Дочь: Шуба Ева
Отец ребёнка: Шуба Людвик
Ewa Szuba
Работа или профессия
Неизвестно
стоматолог
Место жительства
Неизвестно