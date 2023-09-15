Словицка-Шуба (Словицка) Халина Кристина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Словицка-Шуба (Словицка) Халина Кристина Борисовна

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Место рождения

Люблин

Дата рождения

18.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1946

Отец: Словицки Борис Владимирович

Мать: Словицка Хелена

Halina Słowicka
Бракосочетание
06.03.1971

Муж: Шуба Людвик

Ludwik Szuba, Halina Słowicka-Szuba
Рождение ребёнка
20.09.1971

Сын: Шуба Гжегож

Отец ребёнка: Шуба Людвик

Gregorz Szuba
Рождение ребёнка
30.04.1973

Дочь: Шуба Малгожата

Отец ребёнка: Шуба Людвик

Malgorzata Szuba
Рождение ребёнка
01.09.1978

Сын: Шуба Марцин

Отец ребёнка: Шуба Людвик

Marcin Szuba
Рождение ребёнка
12.08.1981

Дочь: Шуба Магдалена

Отец ребёнка: Шуба Людвик

Magdalena Szuba
Рождение ребёнка
25.04.1987

Дочь: Шуба Ева

Отец ребёнка: Шуба Людвик

Ewa Szuba
Работа или профессия
Неизвестно
стоматолог
Место жительства
Неизвестно
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