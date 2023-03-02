Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1916

Дата смерти

04.09.1916

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1916

Отец: Черников Тимофей

Мать: Анна

Смерть
04.09.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close