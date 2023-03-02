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Анна
Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1916
Дата смерти
04.09.1916
Пол
Женский
Отец
Черников Тимофей
1873 г.р.
Мать
(Аристова) Анна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1916
Отец:
Черников Тимофей
Мать:
Анна
Смерть
04.09.1916
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