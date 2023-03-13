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(Хардина) Варвара
(Хардина) Варвара
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Место рождения
Варваже Решетово тожъ
Дата рождения
1756
Пол
Женский
Отец
Хардинъ Федоръ
1725 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Хардинъ Федоръ
Мать: не указана
Варваже Решетово тожъ
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