(Хардина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хардина) Варвара

Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Хардинъ Федоръ

Мать: не указана

Варваже Решетово тожъ
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