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Лукьянюк Антон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянюк Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1930

Сын: Лукьянюк Владимир Антонович

Мать ребёнка: Лукьянюк Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
07.06.?

Дочь: Лукьянюк Анна Антоновна

Мать ребёнка: Лукьянюк Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянюк Мария Антоновна

Мать ребёнка: Лукьянюк Евдокия Максимовна

Смерть
1939
Умер от инфаркта