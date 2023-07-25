Лукьянюк Антон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянюк Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1930
Сын: Лукьянюк Владимир Антонович
Мать ребёнка: Лукьянюк Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
07.06.?
Дочь: Лукьянюк Анна Антоновна
Мать ребёнка: Лукьянюк Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянюк Мария Антоновна
Мать ребёнка: Лукьянюк Евдокия Максимовна
Смерть
1939
Умер от инфаркта