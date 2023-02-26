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Чепелкин Георгий Тимофеев

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.01.1873

Дата смерти

25.05.1873

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: Чепелкин Тимофей Сергеев

Мать: Чепелкина Акилина Моисеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.05.1873
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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