Чепелкин Георгий Тимофеев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.01.1873
Дата смерти25.05.1873
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.05.1873
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище