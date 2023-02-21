Головизнина (Шихова) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Шихова) Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Головизнин Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Головизнина Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Григорий Сименович

Смерть
До 1800
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