Головизнина (Шихова) Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Головизнин Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Головизнина Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Головизнин Григорий Сименович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1800