Челновский Антон Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челновский Петр Антонович
Мать ребёнка: не указана
Темниковский уезд Тамбовской губернии Вознесенское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челновский Григорий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Темниковский уезд Тамбовской губернии Вознесенское
Место жительства
Неизвестно
Темниковский уезд Тамбовской губернии Вознесенское
Смерть
Неизвестно