Белоносов Максим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Бракосочетание
13.07.1812
Рождение ребёнка
06.10.1813
Сын: Белоносов Алексей Максимов
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
30.10.1814
Сын: Белоносов Зиновий Максимов
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Занина Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
14.02.1818
Сын: Белоносов Памфил Максимов
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
27.08.1820
Дочь: Наталья Максимова
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
28.09.1827
Сын: Белоносов Григорий Максимов
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
31.07.1829
Сын: Белоносов Стефан Максимов
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
01.11.1831
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Рождение ребёнка
15.10.1834
Дочь: Параскева Максимова
Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова
Смерть
Неизвестно