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Белоносов Максим Иванов

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Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Белоносов Иван Никитин

Мать: Белоносова Акилина Андреева

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
13.07.1812

Жена: Белоносова Мавра Максимова

Рождение ребёнка
06.10.1813

Сын: Белоносов Алексей Максимов

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1814

Сын: Белоносов Зиновий Максимов

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Занина Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1818

Сын: Белоносов Памфил Максимов

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.08.1820

Дочь: Наталья Максимова

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Белоносов Мирон Максимов

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1827

Сын: Белоносов Григорий Максимов

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1829

Сын: Белоносов Стефан Максимов

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1831

Сын: Белоносов Иосиф Максимов

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1834

Дочь: Параскева Максимова

Мать ребёнка: Белоносова Мавра Максимова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно