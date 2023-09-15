Белоносов Алексей Максимов
Место рождения
Дата рождения06.10.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1813
Бракосочетание
12.11.1832
Рождение ребёнка
27.07.1834
Дочь: Олимпиада Алексеева
Мать ребёнка: Белоносова Евфросинья Иосифова
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1835
Дочь: Васса Алексиева
Мать ребёнка: Белоносова Евфросинья Иосифова
Смерть
Неизвестно