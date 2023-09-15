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Белоносов Алексей Максимов

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Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

06.10.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1813

Отец: Белоносов Максим Иванов

Мать: Белоносова Мавра Максимова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
12.11.1832

Жена: Белоносова Евфросинья Иосифова

Рождение ребёнка
27.07.1834

Дочь: Олимпиада Алексеева

Мать ребёнка: Белоносова Евфросинья Иосифова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1835

Дочь: Васса Алексиева

Мать ребёнка: Белоносова Евфросинья Иосифова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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