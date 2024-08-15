Егорова (Исаева) Васса Исаевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1881
Муж: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1882
Дочь: Иванова Мавра
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1884
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1887
Дочь: Иванова Анна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1889
Сын: Иванов Самуил
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1891
Дочь: Иванова Марья
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1900
Дочь: Иванова Александра
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно