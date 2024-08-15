Егорова (Исаева) Васса Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Исаева) Васса Исаевна

Место рождения

Новые Шимкусы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

1882 г.р.
Скрыто настройками приватности
1887 г.р.
1889 г.р.
1891 г.р.
1900 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Шимкусы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
27.05.1881

Муж: Иванов Иван Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.10.1882

Дочь: Иванова Мавра

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.10.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.01.1887

Дочь: Иванова Анна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.08.1889

Сын: Иванов Самуил

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.07.1891

Дочь: Иванова Марья

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.04.1900

Дочь: Иванова Александра

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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