Евдокия (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Иов (по крёстному)
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.12.1905
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Андреев
Смерть
Неизвестно