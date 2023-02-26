Евдокия (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Иов (по крёстному)

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.12.1905

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Андреев

Смерть
Неизвестно
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