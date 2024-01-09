Анна Антипова
Место рождения
Дата рождения01.09.1819 ст.
Дата смерти26.03.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.09.1819 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
01.09.1819 ст.
Отец: Антип Иевлев
Мать: Домна Кондратова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.03.1870 ст.
Похороны
28.03.1870 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя