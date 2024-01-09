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Анна Антипова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.09.1819 ст.

Дата смерти

26.03.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.09.1819 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
01.09.1819 ст.

Отец: Антип Иевлев

Мать: Домна Кондратова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
26.03.1870 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Похороны
28.03.1870 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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