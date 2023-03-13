Заикина Мавра Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина Мавра Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Заикинъ Матвей

Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Заикинъ Абрамъ

Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Заикинъ Пиманъ

Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Заикинъ Петръ

Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикинъ Федоръ

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