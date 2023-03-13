Заикина Мавра Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Заикинъ Матвей
Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Заикинъ Абрамъ
Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Заикинъ Пиманъ
Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Заикинъ Петръ
Отец ребёнка: Заикинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заикинъ Федоръ