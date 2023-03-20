Крылов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Авксентий Васильевич
Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Ульяна Никитична
Смерть
Неизвестно