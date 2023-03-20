Крылов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Авксентий Васильевич

Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Крылова Ульяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Ульяна Никитична

Смерть
Неизвестно
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