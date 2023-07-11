Гусакова (Петрова) Марина-Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1913 ст.
Сын: Гусаков Михаил Варлаамович
Отец ребёнка: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.11.1913 ст.
Сын: Гусаков Николай Варлаамович
Отец ребёнка: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.11.1914 ст.
Дочь: Гусакова Фекла Варлаамовна
Отец ребёнка: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.01.1916 ст.
Сын: Гусаков Афанасий Варлаамович
Отец ребёнка: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно