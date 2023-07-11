Гусакова (Петрова) Марина-Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова (Петрова) Марина-Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1913 ст.

Муж: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.11.1913 ст.

Сын: Гусаков Михаил Варлаамович

Отец ребёнка: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.11.1913 ст.

Сын: Гусаков Николай Варлаамович

Отец ребёнка: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.11.1914 ст.

Дочь: Гусакова Фекла Варлаамовна

Отец ребёнка: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.01.1916 ст.

Сын: Гусаков Афанасий Варлаамович

Отец ребёнка: Гусаков Варлаам-Харалампий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно