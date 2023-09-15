(Хохлова) Наталья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1907
Отец: Хохлов Петр Афанасьевич
Мать: Хохлова Елена Дмитриевна
Крещение
26.08.1907
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Егор Дмитриевич Помелов и Дмитрия Васильевича Луковникова дочь девица Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно