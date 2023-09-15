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(Хохлова) Наталья Афанасьевна

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1907

Отец: Хохлов Петр Афанасьевич

Мать: Хохлова Елена Дмитриевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
26.08.1907
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Егор Дмитриевич Помелов и Дмитрия Васильевича Луковникова дочь девица Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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