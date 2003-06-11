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Мостачёва Полина Андреевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

11.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2003

Отец: Мостачёв Андрей Николаевич

Мать: Мостачёва Ольга Вячеславовна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область