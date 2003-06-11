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Мостачёва Полина Андреевна
Мостачёва Полина Андреевна
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Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
11.06.2003
Пол
Женский
Отец
Мостачёв Андрей Николаевич
1977 г.р.
Мать
Мостачёва (Шварёва) Ольга Вячеславовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2003
Отец:
Мостачёв Андрей Николаевич
Мать:
Мостачёва Ольга Вячеславовна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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