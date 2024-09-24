Степанида / Стефанида Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.11.1746 ст.
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1746 г. Метрическая книга церкви с.Вашка Переславского у. за 1744 г. Лл. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 16 Кол-во листов: 213 Даты документов: Р... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 5 7 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 9 7 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел о... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1782
Муж: Неизвестно
Милославка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 16 причина выбытия - выдана в замужество в дер. Милославку Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив... Показать все
Смерть
Неизвестно