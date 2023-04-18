Попроцкая (Казаченко) Настасья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопроцкая (Казаченко) Настасья Павловна

Попроцкая (Казаченко) Настасья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1934

Сын: Попроцкий Владимир Степанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попроцкий Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Григорий

Смерть
?.04.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close