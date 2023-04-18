Попроцкая (Казаченко) Настасья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти?.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1934
Сын: Попроцкий Владимир Степанович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаплыгин Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Григорий
Смерть
?.04.1974