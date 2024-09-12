Капорулин Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капорулина Мария Павловна
Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капорулина Елена Павловна
Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капорулина Павла Павловна
Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капорулин Алексанлр Павлович
Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Капорулина Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1909