Капорулин Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капорулин Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капорулин Павел Павлович

Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капорулина Мария Павловна

Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капорулина Елена Павловна

Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капорулина Павла Павловна

Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капорулин Алексанлр Павлович

Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капорулин Иван Павлович

Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Капорулина Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Симонова Елизавета Алексеевна

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1909

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