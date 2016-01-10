(Евстратова (Савидова)) Валентина (Варвара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евстратова (Савидова)) Валентина (Варвара)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Савидов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Савидов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
18.03.1965

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Савидов Михаил Степанович

Восточная Старинка
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савидов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Савидов Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савидов Михаил Степанович

Смерть
10.01.2016