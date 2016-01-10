(Евстратова (Савидова)) Валентина (Варвара)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Савидов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Савидов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
18.03.1965
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Савидов Михаил Степанович
Восточная Старинка
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савидов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Савидов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2016