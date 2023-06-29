Савидов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавидов Сергей Михайлович

Савидов Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Савидов Михаил Степанович

Мать: Валентина (Варвара)

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савидов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно