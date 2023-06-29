Савидов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Савидов Михаил Степанович
Мать: Валентина (Варвара)
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савидов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно