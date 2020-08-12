Бутяев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1950
Дата смерти12.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.2020