Бутяев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутяев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1950

Дата смерти

12.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.2020
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область