Вотякова (Подойницына) Евдокiя Сергеева
Место рождения
Дата рождения01.03.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1814
Отец: Вотяков Сергей Карпов
Мать: Васса Иванова
Рождение ребёнка
29.08.1843
Дочь: Марфа Гурьева
Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов
Рождение ребёнка
11.12.1844
Дочь: Ульянiя Гурьева
Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов
Рождение ребёнка
04.08.1849
Дочь: Евдокiя Гурьева
Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов
Рождение ребёнка
09.09.1852
Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подойницын Гаврiил Гурьев
Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов
Смерть
Неизвестно