Вотякова (Подойницына) Евдокiя Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Подойницына) Евдокiя Сергеева

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.03.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1814

Отец: Вотяков Сергей Карпов

Мать: Васса Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.08.1843

Дочь: Марфа Гурьева

Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.12.1844

Дочь: Ульянiя Гурьева

Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1849

Дочь: Евдокiя Гурьева

Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1852

Сын: Подойницын Яким Гурьев

Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подойницын Гаврiил Гурьев

Отец ребёнка: Подойницын Гурiй Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно