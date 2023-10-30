Подойницын Гурiй Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1843
Дочь: Марфа Гурьева
Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева
Рождение ребёнка
11.12.1844
Дочь: Ульянiя Гурьева
Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева
Рождение ребёнка
04.08.1849
Дочь: Евдокiя Гурьева
Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева
Рождение ребёнка
09.09.1852
Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подойницын Гаврiил Гурьев
Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно