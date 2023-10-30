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Подойницын Гурiй Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подойницын Иван Григорiев

Мать: Коновалова Евдокiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.08.1843

Дочь: Марфа Гурьева

Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.12.1844

Дочь: Ульянiя Гурьева

Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1849

Дочь: Евдокiя Гурьева

Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1852

Сын: Подойницын Яким Гурьев

Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подойницын Гаврiил Гурьев

Мать ребёнка: Вотякова Евдокiя Сергеева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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