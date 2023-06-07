Houle Elroy Carl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Houle Elroy Carl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1912

Дата смерти

04.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1947 и 1949

Жена: Von Liphart De Fligue Houle Ольга Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Последнее местожительство: Park Ridge, Illinois 60068, USA Источник: https://www.myheritage.com/ SSDI
Смерть
04.01.1988
Место захоронения: Forestvale Cemetery, Helena Valley West Central, Montana, USA Источник: https://billiongraves.com/grave/Elroy-C-Houle/4189925