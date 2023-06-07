Houle Elroy Carl
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1912
Дата смерти04.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1947 и 1949
Место жительства
Неизвестно
Последнее местожительство: Park Ridge, Illinois 60068, USA Источник: https://www.myheritage.com/ SSDI
Смерть
04.01.1988
Место захоронения: Forestvale Cemetery, Helena Valley West Central, Montana, USA Источник: https://billiongraves.com/grave/Elroy-C-Houle/4189925