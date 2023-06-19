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Головина Мария Александровна
Головина Мария Александровна
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Место рождения
Озерки
, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Головин Александр Васильевич
Мать
Головина (Назарова) Анна Васильевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Головин Александр Васильевич
Мать:
Головина Анна Васильевна
Озерки
, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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