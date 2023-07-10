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Пахмутов Илья Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахмутов Петр

Мать: ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахмутова Александра Петровна

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахмутова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахмутов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахмутов Иван Ильич

Мать ребёнка: Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья

Смерть
Неизвестно