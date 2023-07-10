Пахмутов Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахмутов Петр
Мать: ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахмутова Александра Петровна
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахмутова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахмутов Иван Ильич
Мать ребёнка: Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья
Смерть
Неизвестно