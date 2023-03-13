Любимовъ Маркелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимовъ Маркелъ

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Любимовъ Василий

Мать: Любимова Марья Михайлова

Дурасовка
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