Рожкова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1972

Отец: не указан

Мать: Акимова Тамара

Рождение ребёнка
01.10.1996

Сын: Рожков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
24.03.?

Дочь: Потапова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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