Рожкова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1972
Отец: не указан
Мать: Акимова Тамара
Рождение ребёнка
01.10.1996
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
24.03.?
Дочь: Потапова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности