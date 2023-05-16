Мезенцов ПЁТР ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцов ПЁТР ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1824

Дата смерти

15.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1824

Отец: Мезенцов ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Мезенцова МАРИЯ ХАРИТОНОВНА

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мезенцов ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мезенцов БОРИС ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Княгиня Ширинская-Шихматова ЛЕОКАДИЯ ПЕТРОВНА

Мать ребёнка: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
08.01.1866

Сын: Мезенцов СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Смерть
15.12.1897