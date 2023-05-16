Мезенцов ПЁТР ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1824
Дата смерти15.12.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1824
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мезенцов ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Княгиня Ширинская-Шихматова ЛЕОКАДИЯ ПЕТРОВНА
Мать ребёнка: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
08.01.1866
Мать ребёнка: Мезенцова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1897