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Морозов Михаил Иванович

Место рождения

Избищи, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

07.07.1908

Дата смерти

10.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908

Отец: Морозов Иван Михайлович

Мать: не указана

Избищи, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Химик
Смерть
10.12.1977
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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