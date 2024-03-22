Морозов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения07.07.1908
Дата смерти10.12.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908
Отец: Морозов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Морозов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Химик
Смерть
10.12.1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно