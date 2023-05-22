Дремайлова Глукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дремайлов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремайлов Игнат Андреевич
Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремайлов Павел Андреевич
Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремайлов Никита Андреевич
Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно