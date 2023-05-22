Дремайлова Глукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремайлова Глукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дремайлов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремайлов Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремайлов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремайлов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремайлов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дремайлов Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно