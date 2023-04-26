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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Григорий Макаров

Отец ребёнка: Макар Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Яков Кирилов

Отец ребёнка: Макар Кириллов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Макаров

Отец ребёнка: Макар Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1804

Сын: Марк Макаров

Отец ребёнка: Макар Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Маркел (Маркелов)

Отец ребёнка: Макар Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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