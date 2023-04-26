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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Григорий Макаров
Отец ребёнка: Макар Кириллов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яков Кирилов
Отец ребёнка: Макар Кириллов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Макаров
Отец ребёнка: Макар Кириллов
Рождение ребёнка
25.04.1804
Сын: Марк Макаров
Отец ребёнка: Макар Кириллов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Маркел (Маркелов)
Отец ребёнка: Макар Кириллов
Смерть
Неизвестно