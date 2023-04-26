(Солодовникова) Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солодовникова) Васса Дмитриевна

Место рождения

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодовников Дмитрий Прокопиев

Мать: не указана

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.11.1869

Муж: Кистанов Никита Абрамович

с. Никитино, Барановской волости
Смерть
Неизвестно
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