(Солодовникова) Васса Дмитриевна
Место рожденияд. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Солодовников Дмитрий Прокопиев
Мать: не указана
д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.11.1869
с. Никитино, Барановской волости
Смерть
Неизвестно