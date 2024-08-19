Еганов Аврам Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕганов Аврам Тимофеевич

Еганов Аврам Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Еганов Тимофей Сидоров

Мать: Еганова Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Еганов Степан Абрамович

Мать ребёнка: Еганова Элена

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Еганов Афонасий Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Еганов Василий Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: (Еганова) Анна Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1832 ст.
Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.