Еганов Аврам Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 ст.
Дата смерти1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Еганов Тимофей Сидоров
Мать: Еганова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Еганова Элена
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Еганов Афонасий Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: (Еганова) Анна Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1832 ст.