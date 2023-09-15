Меншикова (Меншикова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншикова (Меншикова) Мария Александровна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

26.12.1711

Дата смерти

26.12.1729

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1711

Отец: Меншиков Александр Данилович

Мать: Меншикова Дарья Михайловна

Рига, Rīga
Место жительства
?.02.1714
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Место жительства
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Место жительства
Неизвестно
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Смерть
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Берёзово, Тобольская губерния, Российская империя
Умерла от натуральной оспы. Мать умерла по дороге в ссылку. Отца и дочь похоронили у алтаря построенной руками отца церкви; потом река Северная Сосьва смыла их могилы
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