Меншикова (Меншикова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения26.12.1711
Дата смерти26.12.1729
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1711
Место жительства
?.02.1714
Семья вернулась в Санкт-Петербург
Место жительства
06.05.1727
Обручена с юным императором Петром II (сыном царевича Алексея Петровича)
Место жительства
08.09.1727
По результатам работы следственной комиссии Верховного Тайного совета отец обвинён в злоупотреблениях и казнокрадстве, арестован без суда, указом императора Петра II лишён званий, наград, имущества, в... Показать все
Место жительства
19.09.1727
Пётр II провозгласил себя императором с неограниченными полномочиями и в этот же день публично расторг свою помолвку с Марией Меншиковой
Место жительства
04.04.1728
Сослана с семьёй в сибирский городок Берёзов Тобольской губернии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1729
Берёзово, Тобольская губерния, Российская империя
Умерла от натуральной оспы. Мать умерла по дороге в ссылку. Отца и дочь похоронили у алтаря построенной руками отца церкви; потом река Северная Сосьва смыла их могилы