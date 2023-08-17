Минина Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1924

Дата смерти

05.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1924

Отец: Петр Семенович

Мать: бабушка

Рождение ребёнка
16.03.1953

Сын: Минин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луговская Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Михаил Андреевич

Смерть
05.04.1993