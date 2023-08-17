Минина Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1924
Дата смерти05.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1924
Отец: Петр Семенович
Мать: бабушка
Рождение ребёнка
16.03.1953
Сын: Минин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луговская Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1993