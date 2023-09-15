Руднева (Карлова) Анна Сергеева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
27.10.1889
Муж: Руднев Федор Иванов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.11.1890
Дочь: Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов
Рождение ребёнка
09.12.1891
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов
Рождение ребёнка
29.11.1893
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов
Рождение ребёнка
21.05.1896
Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов
Рождение ребёнка
18.05.1898
Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов
Рождение ребёнка
29.09.1900
Сын: Руднев Иван Федоров
Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов
Рождение ребёнка
17.01.1903
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1905
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов
Смерть
Неизвестно