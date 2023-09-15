Руднева (Карлова) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Карлова) Анна Сергеева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Карлов Сергей Димитриев

Мать: Карлова Параскева Харитонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1889

Муж: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.11.1890

Дочь: Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.12.1891

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.11.1893

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.05.1896

Сын: Руднев Леонтий Федоров

Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1898

Сын: Руднев Алексей Федоров

Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.09.1900

Сын: Руднев Иван Федоров

Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.01.1903

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.05.1905

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Руднев Федор Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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