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Евдоким

Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1843

Дочь: Акишина Надежда Евдокимова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лачихин Пётр Евдокимов

Мать ребёнка: ?

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Лачихин Кирилл

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Дмитрий Евдокимов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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