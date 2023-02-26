Евдоким
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1843
Дочь: Акишина Надежда Евдокимова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: ?
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Лачихин Кирилл
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Дмитрий Евдокимов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно