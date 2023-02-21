Шубин Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1900 ст.
Сын: Шубин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шубина Таисия Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Мещанин города Санкт-Петербург.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно