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Татьяна Иванова

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.01.1801 ст.

Дата смерти

12.04.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1815 ст.

Муж: Максим Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1819 ст.

Сын: Рыжихин Кирилл Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1820 ст.

Сын: Рыжихин Карп Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1823 ст.

Сын: Прокопий Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1825 ст.

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1826 ст.

Сын: Рыжихин Матвей Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1829 ст.

Сын: Василий Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1831 ст.

Сын: Рыжихин Афанасий Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.08.1833 ст.

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.04.1866 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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