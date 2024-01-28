Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения12.01.1801 ст.
Дата смерти12.04.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1815 ст.
Муж: Максим Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1819 ст.
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
20.10.1820 ст.
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1823 ст.
Сын: Прокопий Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
14.05.1825 ст.
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1826 ст.
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
02.03.1829 ст.
Сын: Василий Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1831 ст.
Сын: Рыжихин Афанасий Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
24.08.1833 ст.
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Смерть
12.04.1866 ст.
От старости