Шитиков Лаврентий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шитиков Карп Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: Киселева Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шитикова Олимпиада Ивановна
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно