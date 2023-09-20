Шитиков Лаврентий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитиков Лаврентий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитиков Карп Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: Киселева Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шитикова Олимпиада Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитикова Олимпиада Ивановна

Смерть
Неизвестно
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