Фельчакова (Карасикова) Ксения Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения?.01.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
?.01.1856 ст.
Бракосочетание
16.10.1874 ст.
Свидетели жениха: Кретов Флор Венедиктович, Кочетков Афанасий Моисеевич Свидетели невесты: Карасиков Антон Варфоломеевич, Полянин Павел Егорович
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.
Дочь: Фельчакова Иустина Антоновна
Отец ребёнка: Фильчаков Антон Семенович
Восприемники: Карасиков Антон, Кривогина Дарья Даниловна
Смерть
Неизвестно