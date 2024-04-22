Фельчакова (Карасикова) Ксения Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельчакова (Карасикова) Ксения Варфоломеевна

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.01.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1856 ст.

Отец: Карасиков Ворфоломей Михайлович

Мать: Карасикова Пелагея Осиповна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.10.1874 ст.

Муж: Фильчаков Антон Семенович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетели жениха: Кретов Флор Венедиктович, Кочетков Афанасий Моисеевич Свидетели невесты: Карасиков Антон Варфоломеевич, Полянин Павел Егорович
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.

Дочь: Фельчакова Иустина Антоновна

Отец ребёнка: Фильчаков Антон Семенович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Карасиков Антон, Кривогина Дарья Даниловна
Смерть
Неизвестно
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