Мальцева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Александра Константиновна

Отец ребёнка: Мальцев Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Константин Александрович

Рождение ребёнка
27.09.2005

Дочь: Мальцева Алина Константиновна

Отец ребёнка: Мальцев Константин Александрович

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