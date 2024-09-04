Прокофьева Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Петр Борисович

Рождение ребёнка
1998

Сын: Прокофьев Александр Петрович

Отец ребёнка: Прокофьев Петр Борисович

Рождение ребёнка
2005

Сын: Прокофьев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Прокофьев Петр Борисович

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