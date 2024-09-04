Прокофьева Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1998
Сын: Прокофьев Александр Петрович
Отец ребёнка: Прокофьев Петр Борисович
Рождение ребёнка
2005
Сын: Прокофьев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Прокофьев Петр Борисович