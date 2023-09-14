Кулшик Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кулшик Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кулшик Пётр Иванович
Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Кулшик Агафья Прокопьевна
Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кулшик Константин Иванович
Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно