Кулшик Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулшик Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кулшик Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кулшик Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Кулшик Агафья Прокопьевна

Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кулшик Константин Иванович

Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кулшик Павел Иванович

Отец ребёнка: Кулшик Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулшик Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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