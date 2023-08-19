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Глушков Сергей Михайлович
Глушков Сергей Михайлович
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Место рождения
Лонганер
, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Глушков Михаил Кириллович
1906 г.р.
Мать
Глушкова (Виногорова) Анна Дмитриевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Глушков Михаил Кириллович
Мать:
Глушкова Анна Дмитриевна
Лонганер
, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
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