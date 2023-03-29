Rehiste Peeter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRehiste Peeter

Rehiste Peeter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kallas Piret

Мать ребёнка: Udikas Vaike

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Udikas Kairit

Мать ребёнка: Udikas Vaike

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Udikas Vaike

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close