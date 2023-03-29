Rehiste Peeter
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kallas Piret
Мать ребёнка: Udikas Vaike
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Udikas Kairit
Мать ребёнка: Udikas Vaike
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Udikas Vaike
Смерть
Неизвестно